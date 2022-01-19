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11 февраля, 16:28
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Сбер увеличил выдачу ипотеки в Калмыкии на 41%

Сбер увеличил выдачу ипотеки в Калмыкии на 41%

В 2021 году СберБанк в Республике Калмыкия выдал более 1,8 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 4 млрд. рублей. Объём ипотечных выдач на 41% превысил показатели прошлого года. Средний размер ипотечного займа также вырос на 20% и составил 2,2 млн. рублей.

Наиболее востребованной мерой господдержки в Республике стала «Господдержка 2020», но наибольшую динамику показала программа для семей с детьми – объём выдач по ней вырос более чем в 2 раза по отношению к прошлому году.

Несмотря на динамичный рост цен на рынке недвижимости в 2021 году, спрос на ипотеку по-прежнему только растёт. Большинство жителей Республики выбирают вторичный рынок – на его долю в прошлом году пришлось более 80% сделок. Благодаря ипотечным программам СберБанка, в прошлом году почти 2 тысячи семей обзавелись новой жилплощадью. Этому в значительной мере способствует удобство оформления ипотеки – всё происходит в режиме «онлайн», начиная от подачи заявки и заканчивая электронной подписью сделки.

Вениамин Ким

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка

Цифровая экосистема Сбера значительно упростила систему получения ипотечных займов для населения и ускорила процесс покупки объектов недвижимости: пользователи могут подобрать жилплощадь, зарегистрировать объект недвижимости, а сервис безопасных расчётов защитит покупателей от возможных рисков.

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