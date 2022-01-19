Сегодня в Кетченеровском районе в результате ДТП погибли 4 человека

В 13:15 на 186 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение двух транспортных средств – КАМАЗа и автомашины «Ваз-2121».

Как сообщает МВД Калмыкии, от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и 3 пассажира автомашины «Ваз-2121», один пассажир легковой машины доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.