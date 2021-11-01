Ученый, государственный и общественный деятель. Сегодня состоялось открытие бюста Германа Борликова

Памятное изваяние установили возле 7 корпуса КалмГУ. Борликов был первым президентом Калмыцкого госуниверситета, 21 год - ректором. Он оставил о себе добрую память, руководил главным учреждением высшего образования республики в непростой период времени – в 90-е годы, и «смог удержать позиции регионального ВУЗа и сохранить университет».

«На его примере каждый студент может увидеть, как от ассистента преподавателя можно вырасти до Президента ВУЗа, если ты действительно трудишься и имеешь желание чего-то добиться в жизни» - выражая благодарность собравшимся, отметила вдова Галина Борликова. Много теплых слов о личных и деловых качествах Германа Манджиевича прозвучало из уст его коллег, соратников, студентов.

«Продолжать традиции ВУЗа есть кому - здесь учатся тысячи амбициозных ребят, которые не опустят ту планку, которую установили их предшественники», - отметил депутат Госдумы Бадма Башанкаев.