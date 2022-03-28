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21 апреля, 21:10
НовостиКультура

Фестиваль Тюльпанов шагает по стране

Фестиваль Тюльпанов шагает по стране

Всё больше людей узнаёт о нашем традиционном празднике цветов.  Материал про популярное национальное событие выпустил и информационный портал газеты «Известия». Журналисты издания не только рассказали об основной идее фестиваля и подчеркнули его уникальность, но и разместили видеоотчёт на своём сайте.

«Сумасшедшая атмосфера. Радует доброе отношение. Люди гордятся своими корнями,  богатой историей, уникальной культурой» - поделился впечатлениями турист из Краснодарского края.

Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков отметил выгодные преимущества мероприятий такого формата:  «Это даёт нам возможность раскрыть ещё больше потенциал республики. Для наших предпринимателей, творческих коллективов и всех творческих людей».

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