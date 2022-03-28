Фестиваль Тюльпанов шагает по стране

Всё больше людей узнаёт о нашем традиционном празднике цветов. Материал про популярное национальное событие выпустил и информационный портал газеты «Известия». Журналисты издания не только рассказали об основной идее фестиваля и подчеркнули его уникальность, но и разместили видеоотчёт на своём сайте.

«Сумасшедшая атмосфера. Радует доброе отношение. Люди гордятся своими корнями, богатой историей, уникальной культурой» - поделился впечатлениями турист из Краснодарского края.

Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков отметил выгодные преимущества мероприятий такого формата: «Это даёт нам возможность раскрыть ещё больше потенциал республики. Для наших предпринимателей, творческих коллективов и всех творческих людей».