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27 октября, 17:48
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Калмыцкий госуниверситет подписал соглашение с уполномоченным по правам человека в республике Валерием Чубом

Калмыцкий госуниверситет подписал соглашение с уполномоченным по правам человека в республике Валерием Чубом

Сегодня Калмыцкий государственный университет, продолжая свою работу в области правового урегулирования, подписал соглашение с уполномоченным по правам человека в республике Валерием Чубом.

У этого сотрудничества давняя история. Уже много лет студенты и преподаватели опорного ВУЗа совместно с аппаратом ведут не только образовательную работу, но и практическую.

Теперь же, в совместных планах начало профильной деятельности и разработка единого концепта по правовому сопровождению проблем экологии Каспия в рамках создающегося консорциума, куда вошли Калмыкия, Казахстан, Иран и другие государства этого большого прибрежного региона.

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