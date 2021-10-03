27 октября, 17:48
Калмыцкий госуниверситет подписал соглашение с уполномоченным по правам человека в республике Валерием Чубом
Сегодня Калмыцкий государственный университет, продолжая свою работу в области правового урегулирования, подписал соглашение с уполномоченным по правам человека в республике Валерием Чубом.
У этого сотрудничества давняя история. Уже много лет студенты и преподаватели опорного ВУЗа совместно с аппаратом ведут не только образовательную работу, но и практическую.
Теперь же, в совместных планах начало профильной деятельности и разработка единого концепта по правовому сопровождению проблем экологии Каспия в рамках создающегося консорциума, куда вошли Калмыкия, Казахстан, Иран и другие государства этого большого прибрежного региона.
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