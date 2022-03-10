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11 апреля, 18:48
НовостиПроисшествия

О дорожной ситуации в Калмыкии за минувшую неделю

О дорожной ситуации в Калмыкии за минувшую неделю

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб, 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

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Кроме того, при надзоре за дорожным движением задержан и отстранен от управления 21 водитель, управлявший автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 4, ранее лишённые права управления.

Также на основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видео фиксации, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено почти 8,5 тысяч постановлений об административном правонарушении.

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