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26 октября, 15:13
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Новости медицины

Новости медицины

В Калмыкии с начала сентября прирост числа пациентов с ковид-19 снизился на 50 %. Отмечается также снижение числа госпитализаций. Об этом ТАСС сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

В связи с этим в регионе отказались от обязательной вакцинации лиц в возрасте 60 лет и старше, а также других категорий граждан, решение о которой было принято в июле. Ну а очередная волна коронавируса, по словам Санджиева, ожидается в январе.

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