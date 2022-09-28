28 ноября, 12:14
 0 °C
62,88
60,48
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 ноября, 09:06
Новости

Самый северный рис для вкусных каш, запеканок и десертов

Самый северный рис для вкусных каш, запеканок и десертов

Как отмечают многие жители Калмыкии, цены на Царынский рис в последнее время поднимаются все выше и выше и достигают иногда 100 рублей. Как отметил глава Октябрьского района на прошедшем прямом эфире в ЦУРе, многие факторы отражаются на стоимости главного продукта, выращиваемого в Калмыкии.

Это и затраты на подачу воды, и комплектующие на технику, и арендная плата, и даже обработка полей от вредителей. Но жители республики уверены, что родной рис намного вкуснее и полезнее других.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия