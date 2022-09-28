Самый северный рис для вкусных каш, запеканок и десертов

Как отмечают многие жители Калмыкии, цены на Царынский рис в последнее время поднимаются все выше и выше и достигают иногда 100 рублей. Как отметил глава Октябрьского района на прошедшем прямом эфире в ЦУРе, многие факторы отражаются на стоимости главного продукта, выращиваемого в Калмыкии.



Это и затраты на подачу воды, и комплектующие на технику, и арендная плата, и даже обработка полей от вредителей. Но жители республики уверены, что родной рис намного вкуснее и полезнее других.