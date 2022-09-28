Погода предстоящей зимой на юге России будет ниже климатической нормы на 1-2 градуса

"Влияние Сибирского (его еще называют Азиатским или Монгольским) антициклона в ближайшее время будет достаточно интенсивно усиливаться и к январю-февралю 2023 года достигнет максимума. Циркуляция атмосферы постепенно меняется, и заток арктического холода будет достигать северной части нашего региона. Этой зимой среднемесячная температура в Волгоградской области, северной части Ростовской области, части Астраханской прогнозируется ниже в пределах одного-двух градусов", – сообщил доцент кафедры океанологии Южного федерального университета Александр Иошпа.



Как сообщает эксперт, понижение температуры будет иметь достаточно существенное значение.



Среднегодовая температура Элисты –10,2 градуса. Астраханская область, часть Волгоградской области, Калмыкия наиболее подвержены природным рискам на юге страны, связанным с высокими температурами летом и низкими зимой, добавил Иошпа.