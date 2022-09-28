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21 ноября, 11:07
Новости

"Маленькая фея"

"Маленькая фея"

Сегодня на базе "Ойрат-Арены" продолжается ежегодное первенство Калмыкии по художественной гимнастике. Выступления проводятся по программе мастеров спорта.

В турнире участвует более 400 юных гимнасток из 15 городов России. Мероприятие проводится с целью развития и популяризации изящного вида спорта, повышения мастерства гимнасток, подготовки спортивного резерва, а также укрепления дружеских отношений.

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