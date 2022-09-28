"Маленькая фея"

Сегодня на базе "Ойрат-Арены" продолжается ежегодное первенство Калмыкии по художественной гимнастике. Выступления проводятся по программе мастеров спорта.



В турнире участвует более 400 юных гимнасток из 15 городов России. Мероприятие проводится с целью развития и популяризации изящного вида спорта, повышения мастерства гимнасток, подготовки спортивного резерва, а также укрепления дружеских отношений.