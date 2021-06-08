Садоводческие товарищества не войдут в план социальной газификации

Напомним, она предусматривает бесплатное обеспечение домовладений голубым топливом к 2023 году. Но они будут догазифицированы в рамках пятилетних программ, подписанных между ведущей российской транснациональной энергетической компанией с главами регионов. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии. Что касается Калмыкии, то для стопроцентной газификацией в течение пяти лет необходимо охватить еще 684 домовладения.

Газификация стала и одной из главных тем большого разговора Президента с россиянами. В этом году принят Закон о бесплатной газификации. В программу, в первую очередь, вошли населённые пункты, в которых граждане проживают постоянно. Теперь от газовой трубы, которая проложена в поселок или село, до границы домовладения конкретного человека, «голубое топливо» обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка, подключение к дому его владелец будет оплачивать сам, отметил Владимир Путин.

Что касается садовых товариществ, то вопрос с ними будет решаться в рамках пятилетних программ газификации. В проект догазификации, рассчитанный до 2023 года, эти объекты не вошли. В Калмыкии, начиная с этого года, в течении пяти лет будет построено 294 километра газопровода. По данным регионального профильного ведомства, «голубое топливо» придет в села Городовиковского, Ики-Бурульского, Октябрьского, Приютненского, Сарпинского, Целинного, Черноземельского, Юстинского и Яшалтинского районов.

Напомним, что соглашение об этом подписали Глава Калмыкии Бату Хасиков и руководитель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. На эти цели предусмотрены инвестиции в размере 1 миллиарда 222 миллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем было выделено за прошедшие пять лет.

Известно, что первыми будут газифицированы поселки Белозерный и Октябрьский Юстинского РМО. Как сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики, строительно-монтажные работы там завершатся уже в следующем году.

Так, в мае этого года долгожданный газ пришел в дома четырех переулков села Троицкое Целинного района. Точка в многолетней проблеме поставлена на встрече жителей и руководства РМО. Селяне ждали этого более 13 лет. Кроме, обеспечения «голубым топливом» населенных пунктов в рамках пятилетней программы, планируется, что к 2026 году к сетям газораспределения в Калмыкии подключат не только домохозяйства, но и котельные.