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5 июля, 18:35
НовостиСпорт

Сборная Калмыкии по грэпплингу завоевала восемь золотых медалей

Сборная Калмыкии по грэпплингу завоевала восемь золотых медалей

В городе Видное Московской области завершилось первенство России. Участие в нем приняли юноши и девушки от 12 лет до 21 года из 48 регионов страны. Степную республику представляли атлеты двух спортивных клубов. Они сумели добыть шестнадцать медалей из них половина – высшей пробы. Лучшими в составе нашей команды стали Тимур Мурчуев, София Джамбинова, Фёдор Рябов и Улана Ходжинова.

Стоит отметить, что эти соревнования являются отборочным этапом перед первенством мира, которое состоится в августе этого года в Уфе.

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