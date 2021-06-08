Сборная Калмыкии по грэпплингу завоевала восемь золотых медалей

В городе Видное Московской области завершилось первенство России. Участие в нем приняли юноши и девушки от 12 лет до 21 года из 48 регионов страны. Степную республику представляли атлеты двух спортивных клубов. Они сумели добыть шестнадцать медалей из них половина – высшей пробы. Лучшими в составе нашей команды стали Тимур Мурчуев, София Джамбинова, Фёдор Рябов и Улана Ходжинова.

Стоит отметить, что эти соревнования являются отборочным этапом перед первенством мира, которое состоится в августе этого года в Уфе.