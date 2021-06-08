Вклад в развитие танцевального движения

Судьи первой категории Дмитрий и Андрей Верлуп, подготовившие не одну пару чемпионов Москвы и Санкт-Петербурга, на одном из выездных турниров обратили внимание на ребят из Калмыкии. По приглашению Президента танцевального спорта республики Оксаны Кострикиной, они прибыли в степной регион, чтобы провести тренировочные сборы. А заодно и помочь выбранной паре подготовиться к очередному состязанию.

Ангелина и Анатолий – та самая пара, которую выбрали приглашённые хореографы. В сентябре они поедут в Москву, представлять республику на международном турнире. Почти неделю они тренировались по 5 часов в день, под чутким руководством наставников, отрабатывая каждое движение до автоматизма. Стало сложнее, но и интереснее, говорят ребята. Настроены только на победу.

Как отмечают опытные наставники, в Калмыкии создана отличная атмосфера для развития этого эстетического вида спорта. Но дело это нелегкое, многое зависит от тандема партнёров и тренера, от упорства в тренировках и работоспособности. Ребята это понимают, значит, успех – дело времени.

Мастер-классы от известных тренеров танца не оставили равнодушным никого. В первую очередь, рады дети – они выучили новые вариации, композиции, а также узнали много интересного. На тренировки ходили с удовольствием, несмотря на изнуряющие физические упражнения.

Как отмечает Оксана Кострикина, задача, поставленная в рамках приезда гостей – выполнена. Каждый из будущих профессиональных танцоров получил бесценный опыт, что в дальнейшем положительно повлияет на уровень мастерства. И уже в ближайшем будущем, ребята из Калмыкии будут успешно штурмовать различные международные турниры и конкурсы.