К административной ответственности за уклонение от оформления трудовых отношений привлечены два индивидуальных предпринимателя

Прокуратура Целинного района провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что двумя хозяйствующими субъектами села Троицкое не были оформлены трудовые отношения с гражданами, работавшими в сельских магазинах по реализации продуктов питания и алкогольных напитков.



В нарушение закона один из предпринимателей не предоставил работнику трудовой договор для ознакомления и подписи. В другом случае работодателем работник привлечен к трудовой деятельности по устной договорённости.



Прокурором в отношении работодателей возбуждены административные производства по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора).



Постановлениями Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия оба работодателя привлечены к административной ответственности.



Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.