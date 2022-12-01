14 апреля, 15:10
К административной ответственности за уклонение от оформления трудовых отношений привлечены два индивидуальных предпринимателя
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В нарушение закона один из предпринимателей не предоставил работнику трудовой договор для ознакомления и подписи. В другом случае работодателем работник привлечен к трудовой деятельности по устной договорённости.
Прокурором в отношении работодателей возбуждены административные производства по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора).
Постановлениями Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия оба работодателя привлечены к административной ответственности.
Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.
Прокуратура Целинного района провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что двумя хозяйствующими субъектами села Троицкое не были оформлены трудовые отношения с гражданами, работавшими в сельских магазинах по реализации продуктов питания и алкогольных напитков.
В нарушение закона один из предпринимателей не предоставил работнику трудовой договор для ознакомления и подписи. В другом случае работодателем работник привлечен к трудовой деятельности по устной договорённости.
Прокурором в отношении работодателей возбуждены административные производства по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора).
Постановлениями Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия оба работодателя привлечены к административной ответственности.
Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.