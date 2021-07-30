С сентября педагоги-кураторы получат надбавку к зарплате

Дополнительные выплаты в качестве надбавки к зарплате в размере 5 тысяч рублей с этого месяца ежемесячно начнут получать педагоги-кураторы государственных и муниципальных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин. О нововведениях в педагогической сфере в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

Галина Мукабенова работает куратором в Элистинском педагогическом колледже имени Канукова уже 11-й год. Перед ней стоит задача подготовить не только квалифицированного специалиста, ‎но и воспитать гражданина. С этого месяца педагог-организатор среднего профессионального образования начнет дополнительно к зарплате получать денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

В Элистинском педколледже 12 кураторов - все они одновременно и преподаватели. Если педагог будет курировать несколько групп сразу, он сможет получать в дополнение к заработной плате уже 10 тысяч рублей ежемесячно.Такая поддержка - ожидаемое и справедливое решение, считает директор средне – профессионального учреждения Татьяна Джамбинова.

Вместе с тем, в стране будет продолжена и поддержка не только преподавателей, но и студентов. В обновлённый список добавлено 55 востребованных специальностей и 35 профессий. Среди них - дошкольное образование. На ежемесячную стипендию Правительства России в размере 4 тысяч рублей, уже в скором времени, смогут претендовать студенты дошкольного отделения, имеющие достижение в учебной и научно – исследовательской деятельности.

Потому труд кураторов, порой, даже более сложен и ответственен, чем труд классных руководителей, считают сами педагоги. Кураторам учебных групп в колледжах нередко приходится работать со студентами, находящимися в непростых жизненных ситуациях, - с выпускниками детских домов и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Потому финансовая поддержка для рядового педагога долгожданная и своевременная.