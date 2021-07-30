Парк машин скорой помощи обновится

11 газелей уже поступили в регион, еще 9 ожидают в октябре. Распоряжение о распределении транспортных средств по субъектам подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Средства выделены из резервного фонда. С оснащением спецтранспорта сегодня ознакомилась наш корреспондент Елена Алексенко.

В перерывах между выездами к пациентам фельдшер станции скорой помощи Айса Хулхачиева перепроверяет биксы с инструментами. В машине их несколько, и у каждого – свое предназначение. В базовой укладке, помимо простейших тонометра и фонендоскопа, имеется аппарат ИВЛ, комплект шин, реанимационный набор, дефибриллятор и другая компактно размещенная мобильная аппаратура.

Специализированный автопарк станции скорой помощи регулярно обновляется. Так, два года назад на вооружение медиков поступило 40 машин, в прошлом году – еще 23 единицы. Пополнения ждут и в этом году.

11 автомобилей уже поступили в регион. Поставку еще 9 единиц техники ожидают в октябре. Все они будут распределены в медорганизации, оказывающие скорую помощь. Конечно, больше всего этого момента ждут водители.

Вся техника российского производства. Ее поставку в регионы обеспечивает Минпромторг России. В июле на эти цели из резервного фонда Правительства страны было выделено около 5,5 миллиардов рублей.