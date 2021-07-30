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7 сентября, 21:07
НовостиМолодёжная политикаКультура

Глава Калмыкии отметил проект Пушкинская карта

Глава Калмыкии отметил проект Пушкинская карта

 

«Уверен, что эта программа, созданная по инициативе Президента, позволит познакомить молодежь нашей республики с родной культурой, а также послужит драйвером развития туризма» -  подчеркнул Бату Хасиков.

Напомним,  эта карта позволяет бесплатно посетить Калмгосфилармонию, музей имени Пальмова, Национальный и Русский театры, а также концерты ансамблей «Тюльпан» и «Ойраты».

Воспользоваться «Пушкинской картой» можно не только в регионе проживания, но и во время путешествий по стране.

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