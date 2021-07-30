Глава Калмыкии отметил проект Пушкинская карта

«Уверен, что эта программа, созданная по инициативе Президента, позволит познакомить молодежь нашей республики с родной культурой, а также послужит драйвером развития туризма» - подчеркнул Бату Хасиков.

Напомним, эта карта позволяет бесплатно посетить Калмгосфилармонию, музей имени Пальмова, Национальный и Русский театры, а также концерты ансамблей «Тюльпан» и «Ойраты».

Воспользоваться «Пушкинской картой» можно не только в регионе проживания, но и во время путешествий по стране.