5 апреля, 13:01
 15 °C
90
76,61
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 апреля, 12:02
НовостиЭкономика

Стали известны претенденты на участие в конкурсе Лучшие товары Калмыкии

Стали известны претенденты на участие в конкурсе Лучшие товары Калмыкии

В этом году свою продукцию могут представить и местные предприятия. Он позволяет участникам продемонстрировать качество своих товаров и услуг, услышать рекомендации и получить возможность повысить конкурентоспособность и узнаваемость. Об этом сообщает республиканское Министерство экономики и торговли.

Напомним, конкурс не проводился в регионе долгое время и был возобновлен в прошлом году. Участники смогли представить продукты своей деятельности на всероссийском уровне, а калмыцкий тандыр попал в топ-100 лучших товаров страны. Так что новым конкурсантам есть на кого равняться.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия