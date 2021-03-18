Стали известны претенденты на участие в конкурсе Лучшие товары Калмыкии

В этом году свою продукцию могут представить и местные предприятия. Он позволяет участникам продемонстрировать качество своих товаров и услуг, услышать рекомендации и получить возможность повысить конкурентоспособность и узнаваемость. Об этом сообщает республиканское Министерство экономики и торговли.

Напомним, конкурс не проводился в регионе долгое время и был возобновлен в прошлом году. Участники смогли представить продукты своей деятельности на всероссийском уровне, а калмыцкий тандыр попал в топ-100 лучших товаров страны. Так что новым конкурсантам есть на кого равняться.