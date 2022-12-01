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6 февраля, 10:09
Новости

В Калмыкии планируется построить боксерский зал

В Калмыкии планируется построить боксерский зал

Вопрос обсудили президент международной ассоциации этого вида спорта Умар Кремлев, а также генсекретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России Татьяна Кириенко на III всероссийском форуме.

Также на мероприятии в Серпухове представители 89 регионов страны и члены федерации рассмотрели проблемы и вопросы развития этого вида спорта в стране.

Фото: m.sportsdaily.ru

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