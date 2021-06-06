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1 июля, 18:32
НовостиОбщество

В Налоговой службе опровергли фейковую информацию из социальных сетей

В Налоговой службе опровергли фейковую информацию из социальных сетей

 В последнее время в СМИ появилось много сообщений, что с 1 июля налоговики получат полный контроль над счетами россиян и со всех денег, поступающих на счет или карту, нужно будет платить НДФЛ.

В региональной налоговой службе эту информацию опровергли, пояснив, что на самом деле право фискальных органов на контроль над счетами граждан в банках установлено Законом еще в 2014 году. Но для проверки операций по счетам и картам физлиц нужны веские законные основания.

 

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