В Налоговой службе опровергли фейковую информацию из социальных сетей

В последнее время в СМИ появилось много сообщений, что с 1 июля налоговики получат полный контроль над счетами россиян и со всех денег, поступающих на счет или карту, нужно будет платить НДФЛ.

В региональной налоговой службе эту информацию опровергли, пояснив, что на самом деле право фискальных органов на контроль над счетами граждан в банках установлено Законом еще в 2014 году. Но для проверки операций по счетам и картам физлиц нужны веские законные основания.