Калмыкия оказалась во власти непогоды

Картину, когда порывом ветра, достигающим до 30-32 метров, сносят кровельные покрытия, а в некоторых дворах - поваленные деревья и ограждения, можно наблюдать повсеместно, как в небольших поселениях, так и городах.

Из-за сильного ветра на линиях электропередачи в Приютненском, Ики-Бурульском, Городовиковском и Целинном районах республики происходят локальные отключения. Кроме того, по сообщению Элистинского РЭС, оказались обесточенными некоторые районы столицы и пригородные поселки. Основная причина - обрыв проводов на воздушных линиях. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться до полного восстановления энергоснабжения.