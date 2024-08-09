С сегодняшнего дня в средствах массовой информации стартует предвыборная агитация кандидатов на пост главы Калмыкии

Для размещения агитационных роликов, а также проведения дебатов ГТРК Калмыкия представляет 4 медийных ресурса. Это телеканалы Россия-1 и Россия-24, а также «Радио России», и «Маяк». Определены объем и время выхода материалов.

Одновременно с этим, продолжается прием заявок от избирателей, которые будут голосовать не по месту прописки, сообщили в избиркоме республики.