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12 августа, 13:28
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С сегодняшнего дня в средствах массовой информации стартует предвыборная агитация кандидатов на пост главы Калмыкии

С сегодняшнего дня в средствах массовой информации стартует предвыборная агитация кандидатов на пост главы Калмыкии

Для размещения агитационных роликов, а также проведения дебатов ГТРК Калмыкия представляет 4 медийных ресурса. Это телеканалы Россия-1 и Россия-24, а также «Радио России», и «Маяк». Определены объем и время выхода материалов.

Одновременно с этим, продолжается прием заявок от избирателей, которые будут голосовать не по месту прописки, сообщили в избиркоме республики.

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