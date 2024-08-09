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12 августа, 13:30
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Делегация Калмыкии во главе с Бату Хасиковым принимает участие во втором Международном буддийском форуме

Делегация Калмыкии во главе с Бату Хасиковым принимает участие во втором Международном буддийском форуме

Глава Калмыкии второй год подряд становится почетным гостем мероприятия, который проходит в Улан-Удэ при поддержке президента России Владимира Путина. В составе делегации степного региона также сенатор Баир Путеев, Шажин Лама Тензин Чойдак и руководитель администрации Центрального хурула Йонтен-гелюнг.

Наиболее важным событием форума является международная научная конференция «Буддизм в условиях изменяющегося мира», посвященная буддологическим исследованиям в России и мире, истории и философии буддизма, буддийской культуре и образованию, а также взаимодействию науки и буддизма. Для представителей Калмыкии посещение Улан-Удинского буддистского форума имеет еще и практическое значение.

Так как уже в следующем году Элиста станет площадкой для дискуссий буддистских сообществ мира. О наиболее актуальных вопросах, которые будут обсуждаться в ходе работы дискуссионных площадок рассказал вице-президент Объединения буддистов Калмыкии Йонтен-гелюнг.

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