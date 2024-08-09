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12 августа, 10:40
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Сегодня в Калмыкии стартует неделя популяризации активных видов спорта

Сегодня в Калмыкии стартует неделя популяризации активных видов спорта

Низкая физическая активность, наряду с курением, избыточной массой тела, повышенным содержанием холестерина в крови и повышенным артериальным давлением, является независимым, самостоятельным фактором риска развития заболеваний, таких как сахарный диабет, рак толстой кишки и другие.

Запланированные мероприятия как раз направленны на повышение мотивации и приверженности населения к повышению уровня физической активности и популяризации активного досуга.

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