Сегодня в Калмыкии стартует неделя популяризации активных видов спорта

Низкая физическая активность, наряду с курением, избыточной массой тела, повышенным содержанием холестерина в крови и повышенным артериальным давлением, является независимым, самостоятельным фактором риска развития заболеваний, таких как сахарный диабет, рак толстой кишки и другие.

Запланированные мероприятия как раз направленны на повышение мотивации и приверженности населения к повышению уровня физической активности и популяризации активного досуга.