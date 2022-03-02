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1 апреля, 10:05
Новости

С сегодняшнего дня в силу вступает ряд нововведений

С сегодняшнего дня в силу вступает ряд нововведений

В их числе социальные пенсии. Они вырастут на 8,6%. Повышение касается пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по старости и для детей, родители которых неизвестны. Пересчет произойдет автоматически.

Также с сегодняшнего дня родители при помощи своей учетной записи на Госуслугах смогут регистрировать своих детей до 14 лет. По достижении этого возраста ребенок может регистрироваться сам. Это даст возможность детям проходить авторизацию на сайтах, проверять результаты ЕГЭ и статус заявления на поступление в вуз.

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