Сегодня в 14:00 пройдет прямой эфир правительства и минкульта Калмыкии по теме работы аэропортов
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Будет также дан ответ на вопрос о компенсации стоимости авиабилетов на отменённые рейсы. Спикером выступит министр культуры и туризма РК Саглара Тюрбеева. Прямой эфир пройдет на аккаунтах Правительства Калмыкии и профильного ведомства во «ВКонтакте».
Будет также дан ответ на вопрос о компенсации стоимости авиабилетов на отменённые рейсы. Спикером выступит министр культуры и туризма РК Саглара Тюрбеева. Прямой эфир пройдет на аккаунтах Правительства Калмыкии и профильного ведомства во «ВКонтакте».
Интересующие вопросы можно оставить в комментариях на странице минкульта под соответствующим постом.