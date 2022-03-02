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1 апреля, 09:30
НовостиТуризмОбщество

Сегодня в 14:00 пройдет прямой эфир правительства и минкульта Калмыкии по теме работы аэропортов

Сегодня в 14:00 пройдет прямой эфир правительства и минкульта Калмыкии по теме работы аэропортов

Будет также дан ответ на вопрос о компенсации стоимости авиабилетов на отменённые рейсы. Спикером выступит министр культуры и туризма РК Саглара Тюрбеева. Прямой эфир пройдет на аккаунтах Правительства Калмыкии и профильного ведомства во «ВКонтакте».

Интересующие вопросы можно оставить в комментариях на странице минкульта под соответствующим постом.

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