Пубертатному периоду подвержены не только люди

В заповеднике «Черные земли» фотоловушке удалось заснять элементы поведения молодых самцов сайгаков, находящихся как раз в переходном возрасте.

Скачок в психологическом и физиологическом развитии отражается на их поведении: они бодаются, пробуют свои силы в единоборствах со сверстниками, дерзят взрослым самцам, демонстрируют элементы гонного поведения. В этом плане все подростки у млекопитающих практически одинаковы, включая и человека.