1 апреля, 09:12
 18 °C
92,49
83,41
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 апреля, 11:26
НовостиЭкология

Пубертатному периоду подвержены не только люди

Пубертатному периоду подвержены не только люди

В заповеднике «Черные земли» фотоловушке удалось заснять элементы поведения молодых самцов сайгаков, находящихся как раз в переходном возрасте.

Скачок в психологическом и физиологическом развитии отражается на их поведении: они бодаются, пробуют свои силы в единоборствах со сверстниками, дерзят взрослым самцам, демонстрируют элементы гонного поведения. В этом плане все подростки у млекопитающих практически одинаковы, включая и человека.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия