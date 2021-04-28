С сегодняшнего дня в России вступает в силу целый ряд законов

С 1 июня юрлица и ИП не смогут оформлять корпоративную мобильную связь сотрудникам, без внесения сведений о них в Единую систему идентификации и аутентификации. Благодаря этому, абоненты смогут заключать договор с оператором онлайн, а при потере устройства – заблокировать его дистанционно.

Также, начиная с сегодняшнего дня определение просветительской деятельности будет закреплено законодательно: будут установлены те, кто может ею заниматься и вводит ограничения по использованию её в разжигании розни и побуждения к противоправным поступкам.

Кроме того, сегодня начинается реализация новой системы контроля готовой молочной продукции.