Бизнес Калмыкии помогает одиноким родителям

Ко Дню защиты детей предприниматели и жители региона принесли детям подарки: игрушки, книги, одежду, текстиль и канцелярию. Все эти вещи будут переданы одиноким родителям. Среди них много тех, кто нуждается в поддержке, но стесняется об этом говорить – считает президент калмыцкого общественного благотворительного фонда «Дари Добро».

В связи с этим, совместно с министерством экономики была организована благотворительная акция «Мой бизнес помогает!». Этот тандем уже не раз оказывал помощь многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам Калмыкии. В этот раз помощь получат малыши из неполных семей.