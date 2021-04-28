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1 июня, 11:22
НовостиБлаготворительность

Бизнес Калмыкии помогает одиноким родителям

Бизнес Калмыкии помогает одиноким родителям

Ко Дню защиты детей предприниматели и жители региона принесли детям подарки: игрушки, книги, одежду, текстиль и канцелярию. Все эти вещи будут переданы одиноким родителям. Среди них много тех, кто нуждается в поддержке, но стесняется об этом говорить – считает президент калмыцкого общественного благотворительного фонда «Дари Добро».

 В связи с этим, совместно с министерством экономики была организована благотворительная акция «Мой бизнес помогает!». Этот тандем уже не раз оказывал помощь многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам Калмыкии. В этот раз помощь получат малыши из неполных семей.

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