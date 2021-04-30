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1 июня, 13:06
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С начала лета для российских автолюбителей вводятся новые штрафы

С начала лета для российских автолюбителей вводятся новые штрафы

Штраф в 500 рублей теперь грозит не только за не пристёгнутый ремень безопасности, но и если он повреждён, неисправен или вообще отсутствует.

 Также начнут штрафовать за использование не сезонных покрышек. Теперь летом нельзя ездить на шиповке, а зимой – на летней резине. Правила могут меняться в зависимости от климатической зоны. Размер штрафа – 500 рублей. Такой же штраф будет грозить водителю при перевозке газовых баллонов без соответствующих документов.

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