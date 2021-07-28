20 августа, 09:04
 25 °C
86,62
74,15
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 августа, 11:05
НовостиЗдравоохранение

С сегодняшнего дня в новой детской поликлинике начнут работать ведущие педиатры из Москвы

С сегодняшнего дня в новой детской поликлинике начнут работать ведущие педиатры из Москвы

Один из них добирался до Элисты на мотоцикле и по калмыцким обычаям его встретили в Малодербетовском районе. Об этом сообщается на странице регионального минздрава в социальной сети. В течение трёх дней врачи из научно-клинического центра детей и подростков федерального медико-биологического агентства будут вести приём маленьких пациентов республики. В первое педиатрическое отделение можно записаться по номеру "3-39-06", во второе - по номеру "4-39-94", а номер третьего отделения - "6-65-00".

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия