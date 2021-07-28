Оформить ипотеку за один день – это не шутка, а реальность

В региональном Управлении Росреестра подвели итоги полугодия: за шесть месяцев оформлено 2104 заявки, из которых 825 – в электронном формате. Причём в большинстве случаев регистрация онлайн происходит за 1 день или даже час. Новый сервис позволяет значительно сократить процесс выдачи. Клиентам не придётся посещать многофункциональные центры вместе с банковским работником и ждать результатов.