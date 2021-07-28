20 августа, 09:04
 25 °C
86,62
74,15
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 августа, 10:32
НовостиКультура

Национальный музей продолжает знакомить с этнографической коллекцией

Национальный музей продолжает знакомить с этнографической коллекцией

Одна из них – это войлочные изделия. Валять войлок люди научились в глубокой древности, примерно восемь тысяч лет назад. А технология изготовления отработана веками кочевнической жизни. Прочный и лёгкий, пыле- и влагонепроницаемый – этот универсальный материал в быту калмыков применялся не только для покрытия кибитки. Из него также изготовляли подстилки для кровати, циновки, конские и верблюжьи потники, а также рукавицы для горячих котлов и многое другое.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия