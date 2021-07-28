Национальный музей продолжает знакомить с этнографической коллекцией

Одна из них – это войлочные изделия. Валять войлок люди научились в глубокой древности, примерно восемь тысяч лет назад. А технология изготовления отработана веками кочевнической жизни. Прочный и лёгкий, пыле- и влагонепроницаемый – этот универсальный материал в быту калмыков применялся не только для покрытия кибитки. Из него также изготовляли подстилки для кровати, циновки, конские и верблюжьи потники, а также рукавицы для горячих котлов и многое другое.