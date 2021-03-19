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6 апреля, 15:31
НовостиСтроительство

﻿ Глава Калмыкии Бату Хасиков провел ряд рабочих совещаний по вопросам подготовки проектно-сметной документации объектов

﻿ Глава Калмыкии Бату Хасиков провел ряд рабочих совещаний по вопросам подготовки проектно-сметной документации объектов

 

 Прежде всего, обсудили вопросы подготовки проектно-сметной документации объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода» и Индивидуальной программы развития Калмыкии на 2020-2024 годы. Уделили внимание строительству станции очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения села Троицкое и поселка Цаган Аман.

В этот же день под председательством Бату Хасикова прошло совещание проектного офиса. Участники рассмотрели концепции жилого корпуса «нового типа» на 200 койко-мест бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также здания реабилитационного центра для детей-инвалидов и онкологического корпуса Республиканской больницы.

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