﻿ Глава Калмыкии Бату Хасиков провел ряд рабочих совещаний по вопросам подготовки проектно-сметной документации объектов

Прежде всего, обсудили вопросы подготовки проектно-сметной документации объектов в рамках федерального проекта «Чистая вода» и Индивидуальной программы развития Калмыкии на 2020-2024 годы. Уделили внимание строительству станции очистки воды и реконструкции объектов водоснабжения села Троицкое и поселка Цаган Аман.

В этот же день под председательством Бату Хасикова прошло совещание проектного офиса. Участники рассмотрели концепции жилого корпуса «нового типа» на 200 койко-мест бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также здания реабилитационного центра для детей-инвалидов и онкологического корпуса Республиканской больницы.