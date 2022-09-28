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24 октября, 14:26
Новости

С сегодняшнего дня в эфире ГТРК "Калмыкия" стартует интернет-голосование на приз зрительских симпатий в конкурсе калмыцкой песни и музыки "Теегин айс"

С сегодняшнего дня в эфире ГТРК "Калмыкия" стартует интернет-голосование на приз зрительских симпатий в конкурсе калмыцкой песни и музыки "Теегин айс"

В конкурсе приняло участие 8 районов республики и 3 образовательных учреждений города. Самыми активными участниками оказались Юстинский, Малодербетовский и Кетченеровский районы. Председатель жюри Заслуженная артистка Калмыкии, солистка Государственного хора имени Цебекова Анна Очкаева. Также в составе комиссии- Заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев.

Все победители финала станут участниками гала-концерта, на котором будут названы имена победителей. За их выступлениями вы сможете следить на сайте "Вести - Калмыкия". Ру.

Теегин Айс -ежегодное музыкальное состязание среди учащихся школ республики. Перерыв случился только во время пандемии. В этом году конкурс посвящен 55-летию телевидения Калмыкии. Его цель – развитие детского творчества, выявление вокальных, музыкальных способностей у школьников, популяризация калмыцкого языка, поддержка одаренных детей.

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