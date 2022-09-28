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24 октября, 14:43
Новости

Поток жалоб от жителей региона на нашествие мышей в адрес регионального Роспотребнадзора продолжается

Поток жалоб от жителей региона на нашествие мышей в адрес регионального Роспотребнадзора продолжается

Калмыкию в этом году атаковали грызуны. Тревогу по этому поводу бьют не только жильцы частных и многоквартирных домов, но и администрации образовательных учреждений.

По данным Роспотребнадзора, в этом году на фоне аномальной численности миграция мышей началась раньше, чем в прошлом. Это связано с погодными условиями нынешнего лета: в июне шли обильные дожди, а после, с приходом августовской жары, степные пожары затронули естественную среду обитания грызунов.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Джангара Санджиева, после того, как в 2 дошкольных учреждениях были обнаружены мыши, проводятся выборочные исследования школ и детсадов. В случае обнаружения следов потенциальных переносчиков опасных заболеваний учреждение закрывают на несколько дней, а внутри здания проводится дезинсекция.

Фото взято в свободном доступе.

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