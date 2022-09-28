В нем могут участвовать сотрудники СМИ, блогеры и педагоги, публикующие материалы по образовательной тематике.
Стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, - главная цель конкурса. Всего в конкурсе будет 12 номинаций. Заявки принимаются до 30 октября.
Фото взято в свободном доступе.
24 октября, 14:01
Калмыцкие журналисты все еще могут подать заявку на всероссийский конкурс образовательной журналистики Минпросвещения России
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