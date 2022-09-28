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24 октября, 14:01
Новости

Калмыцкие журналисты все еще могут подать заявку на всероссийский конкурс образовательной журналистики Минпросвещения России

Калмыцкие журналисты все еще могут подать заявку на всероссийский конкурс образовательной журналистики Минпросвещения России
В нем могут участвовать сотрудники СМИ, блогеры и педагоги, публикующие материалы по образовательной тематике.

Стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, - главная цель конкурса. Всего в конкурсе будет 12 номинаций. Заявки принимаются до 30 октября.

Фото взято в свободном доступе.
 
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