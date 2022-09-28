Калмыцкие журналисты все еще могут подать заявку на всероссийский конкурс образовательной журналистики Минпросвещения России

В нем могут участвовать сотрудники СМИ, блогеры и педагоги, публикующие материалы по образовательной тематике.



Стимулирование, сбор и распространение лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие и совершенствование образования, - главная цель конкурса. Всего в конкурсе будет 12 номинаций. Заявки принимаются до 30 октября.



Фото взято в свободном доступе.