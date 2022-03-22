Делегация из Калмыкии сегодня отправляется на XXI молодёжные Дельфийские игры России

Соревнования пройдут с 22 по 27 апреля в Красноярске. По итогам игр, лучшие из лучших войдут в сборную команду страны. В 34 творческих номинациях поучаствуют более 2,5 тысячи человек.

Нашу республику представят: Диана Эрдни-Горяева и вокальный ансамбль «Хамдан» из Яшкульской школы искусств им. А.К. Сирохи, и Айса Шалбурова из посёлка Хар-Толга. Все они - победители Республиканского конкурса детского народного творчества «Хамдан». Ребята продемонстрируют умения в изобразительном искусстве, художественном чтении, народном пении, игре на национальных инструментах и танцах.