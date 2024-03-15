С сегодняшнего дня столичные производители товаров, работ, услуг могут подать заявки для получения субсидий на возмещение своих затрат

Вернуть можно средства, потраченные на лизинг и покупку оборудования, приобретение материалов и сырья для развития художественных промыслов и ремесел. Для субъектов МСП принят ряд мер поддержки. В частности, добавлены новые направления – текущий ремонт помещений и участие в выставках, ярмарках, форумах. В этом году объём финансирования увеличен втрое – в бюджете на это заложено 10 млн. руб.

Требования по продолжительности регистрационного учёта для нового бизнеса снижены с одного до полугода. Сообщили в пресс-службе столичной администрации.