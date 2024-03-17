С сегодняшнего дня передвижная мобильная станция Центра крови начинает работу в райцентрах

Прием состоится в поселке Большой Царын. А затем – в Малых Дербетах. Сдать кровь могут все желающие, не имеющие противопоказаний. Доноров угостят чаем со сладостями, выплатят компенсацию на питание и предоставят справку об освобождении от работы на 2 дня.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.