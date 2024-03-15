Сегодня - 10 лет воссоединению Крыма и Севастополя с Россией

18 марта 2014 был подписан исторический документ. После госпереворота на Украине на полуострове прошёл референдум. Тогда крымчане приняли решение вступить в состав РФ. В поддержку этого решения высказались почти 97% проголосовавших. За последние годы на территории Крыма и Севастополя построено большое количество объектов транспортной, социальной инфраструктуры, открылись новые образовательные и медицинские учреждения.

В честь этой даты в образовательных организациях региона проходят тематические мероприятия. Телемост мира, дружбы и добра объединил пятиклассников Городовиковской многопрофильной гимназии им. Б.Б. Городовикова с учащимися "Нижненагольчикской школы им. В.В. Шевченко" из ЛНР. С особенной датой всех граждан страны поздравили и Первые Городовиковской третьей школы.

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