С сегодняшнего дня стартует Всероссийское голосование за выход участников в финал телешоу "Классная Тема"

Свой голос можно отдать по семи номинациям, в которых представлены семь предметов. Семь педагогов, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале "Россия 1", где проведут самый увлекательный урок в своей карьере.



Учениками гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино. Голосование продлится до 1 октября в сообществе проекта в социальной сети.



Фото с сайта Минпросвещения России.