23 сентября, 10:08
 19 °C
58,94
59,83
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 сентября, 12:57
НовостиСобытие

С сегодняшнего дня стартует Всероссийское голосование за выход участников в финал телешоу "Классная Тема"

С сегодняшнего дня стартует Всероссийское голосование за выход участников в финал телешоу "Классная Тема"

Свой голос можно отдать по семи номинациям, в которых представлены семь предметов. Семь педагогов, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале "Россия 1", где проведут самый увлекательный урок в своей карьере.

Учениками гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино. Голосование продлится до 1 октября в сообществе проекта в социальной сети.

Фото с сайта Минпросвещения России.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия