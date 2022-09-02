Работы по расчистке и углублению русла реки Элистинки продолжаются

Они проводятся впервые за последние несколько десятилетий. Берега городской водной артерии заросли камышом и замусорены бытовыми и строительными отходами. Из-за этого уже не раз случались подтопления паводковыми водами, расположенных вдоль русла реки частных домов. Об этом мы не раз рассказывали в своих репортажах.



Жители Элисты неоднократно обращались к местным и региональным властям. Но, как известно, это водный объект федерального значения. Вопрос о необходимости проведения таких работ обсудили в 2019 году Глава Калмыкии Бату Хасиков и на тот момент министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Руслоочистительные и дноуглубительные работы Элистинки вошли в индивидуальный план развития республики. За три года планируется расчистить 9 км реки в городской черте.