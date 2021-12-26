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20 января, 12:35
НовостиМолодёжная политикаКультура

Самая обаятельная и привлекательная. Стартовал прием заявок на Национальный конкурс «Краса студенчества России»

Самая обаятельная и привлекательная. Стартовал прием заявок на Национальный конкурс «Краса студенчества России»

Организатор - «Российский Союз Молодежи». Заявочная компания продлится недолго - до 31 января. Участвовать могут студентки ВУЗов и профессиональных образовательных организаций от 16 до 35 лет.

Затем всех девушек ждет заочный отбор. На нём участниц протестируют на знание истории и географии России. По его итогам девушки отправятся на очный этап конкурса. Он пройдет с 1 по 7 марта в Самаре. Там конкурсанток ждет самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные задания.

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