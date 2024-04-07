С сегодняшнего дня сельхозпроизводители Калмыкии могут возместить расходы на гидро и фитомелиоративные мероприятия

Региональный Минсельхоз информирует о начале приема заявок на предоставление субсидий. Средства на возмещение части расходов будут выделены из республиканской казны.

Напомним, в республике в текущем году реализуются 8 проектов мелиорации по закреплению песков путем посадки джузгуна. В последующие годы фитомелиоративные работы планируется продолжить в Лаганском, Черноземельском, Юстинском и Яшкульском районах республики.