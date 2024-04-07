Сегодня в Элисте идет активная подготовка к проведению регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства
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Об этом сообщает профильное министерство. Около 50 работодателей разместили порядка 300 вакансий на единой цифровой платформе для участия в ней. Это отличная возможность сразу пройти собеседование с теми, кто в поисках кадров, поучаствовать в дискуссиях, узнать о программах обучения, поддержке при запуске бизнеса.
Мероприятие в рамках нацпроекта «Демография» пройдёт 12 апреля на нескольких тематических площадках.