Сегодня в Элисте идет активная подготовка к проведению регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

Об этом сообщает профильное министерство. Около 50 работодателей разместили порядка 300 вакансий на единой цифровой платформе для участия в ней. Это отличная возможность сразу пройти собеседование с теми, кто в поисках кадров, поучаствовать в дискуссиях, узнать о программах обучения, поддержке при запуске бизнеса.

Мероприятие в рамках нацпроекта «Демография» пройдёт 12 апреля на нескольких тематических площадках.