С сегодняшнего дня стартовали учебные военно-полевые сборы для учащихся элистинских школ

Десятиклассники тренируются работать в команде, приобретают навыки строевой, огневой подготовки, а также оказания первой медицинской помощи. Также их учат обращаться с оружием. Пятидневные сборы - это практическое закрепление знаний и умений курса ОБЖ.

Занятия проводят инструкторы регионального филиала центра «Воин», которые не раз были в зоне СВО. По их словам, главное, чтобы ребята получили представление о службе в армии, прониклись духом воинского товарищества.

А военная форма, признаются будущие солдаты, дисциплинирует, помогает привыкнуть к строгому распорядку дня. Ребят поделили на группы, в которых саперы, штурмовики, операторы беспилотными летательными аппаратами, связисты и медики. Лучшая команда представит столицу на республиканских военно-учебных сборах.