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1 марта, 13:34
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Утверждены размеры вознаграждения гражданам за добровольно сданные предметы вооружения

Утверждены размеры вознаграждения гражданам за добровольно сданные предметы вооружения

Для сдачи оружия граждане должны обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту жительства или обратиться к своему участковому уполномоченному полиции.

Кстати, добровольная выдача оружия и боеприпасов является основанием для освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок.

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