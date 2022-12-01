1 марта, 13:34
Утверждены размеры вознаграждения гражданам за добровольно сданные предметы вооружения
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Для сдачи оружия граждане должны обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту жительства или обратиться к своему участковому уполномоченному полиции.
Для сдачи оружия граждане должны обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту жительства или обратиться к своему участковому уполномоченному полиции.
Кстати, добровольная выдача оружия и боеприпасов является основанием для освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок.