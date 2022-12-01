13 марта, 12:04
 4 °C
80,4
75,94
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 марта, 06:40
Новости

Сегодня республика отмечает День калмыцкой поэзии

Сегодня республика отмечает День калмыцкой поэзии

Праздник был учрежден в январе 2012 года, и дату выбрали примечательную – день рождения народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова. Ежегодно этот день дарит нам возможность соприкоснуться с замечательными произведениями наших писателей и поэтов, а также помогает сохранить и приумножить богатство не только национальной поэзии, но и всей культуры.

Сегодня в 13 часов 10 минут состоится беседа о современной калмыцкой литературе в программе "Поэт и время". Настройте свой радиоканал на поэтическую волну.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия