Сегодня республика отмечает День калмыцкой поэзии

Праздник был учрежден в январе 2012 года, и дату выбрали примечательную – день рождения народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова. Ежегодно этот день дарит нам возможность соприкоснуться с замечательными произведениями наших писателей и поэтов, а также помогает сохранить и приумножить богатство не только национальной поэзии, но и всей культуры.



Сегодня в 13 часов 10 минут состоится беседа о современной калмыцкой литературе в программе "Поэт и время". Настройте свой радиоканал на поэтическую волну.