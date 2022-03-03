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4 апреля, 15:29
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С сегодняшнего дня по 10 апреля учащихся из Калмыкии всех возрастов ждут на онлайн-фестивале «ФинЗОЖФест»

С сегодняшнего дня по 10 апреля учащихся из Калмыкии всех возрастов ждут на онлайн-фестивале «ФинЗОЖФест»

Его проведут под эгидой всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи. Участникам предлагают конкурсы, тесты, викторины и подкасты. В соцсетях и на портале «Мои финансы» организаторы запустят серию тематических встреч с популярными блогерами и экспертами. Они будут мотивировать ребят развивать навыки управления личным и семейным бюджетом. Фестиваль покажет, что финансовая грамотность – один из базовых навыков в современном мире.

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